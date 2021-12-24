Трассы из отходов начнут строить в России

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) планируют массово использовать для строительства федеральных дорог в России. Меморандум об этом, как сообщила газета «Известия», подписали РЭО и Росавтодор.

Как следует из документа, применение отходов в строительстве дорог к 2030 году должно достичь 30%, рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В строительстве трасс, как предполагается, используют резиновую крошку из утилизированных шин, а также компост из образующихся пищевых отходов.

Но, как подчеркнули в правительстве, использовать вторичные ресурсы нужно так, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики дорог. По оценкам экспертов, такая мера может позволить на десятки процентов опустить себестоимость строительства.

С 1 января 2022 года в Москве стартует мусорная реформа. Теперь плата за вывоз отходов будет рассчитываться в зависимости от площади квартиры. В реформе до сих пор есть подводные камни, однако специалисты уверены, что с привлечением населения и использованием современных экологичных технологий можно решить проблему с мусором.