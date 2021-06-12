facebook_pixel
    12 июня 2021, 17:15

    Трассу «Таврида» украсили граффити ко Дню России

    Дарья Морозова

    Граффити, посвященные России, появились на трассе «Таврида» под Севастополем. Это украшение ко Дню России.

    Об этом сообщила газета «Известия». Граффити нарисовали художники арт-кластера «Таврида». На изображение ушло пять литров краски и 300 аэрозольных баллончиков.

    «Фигура девушки в центре — это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится», — рассказал один из художников Александр Милицин.

    Он добавил, что это собирательный образ русской души, «не исторический, а сегодняшний, современный». Эта картина будет не последней. художники планируют превратить трассу в самую большую в России выставку уличного искусства.

    Ранее православные граффити появились на улицах города Далматово Курганской области. Сделать селфи на их фоне считается доброй приметой, сообщает пресс-служба главы региона. Над граффити работали профессиональные художники из Свердловской и Тюменской областей. Они выполнены специальными красками, устойчивыми к погодным изменениям и выцветанию, сообщило ИА Nation News.