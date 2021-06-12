Трассу «Таврида» украсили граффити ко Дню России

Граффити, посвященные России, появились на трассе «Таврида» под Севастополем. Это украшение ко Дню России.

Об этом сообщила газета «Известия». Граффити нарисовали художники арт-кластера «Таврида». На изображение ушло пять литров краски и 300 аэрозольных баллончиков.

«Фигура девушки в центре — это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится», — рассказал один из художников Александр Милицин.

Он добавил, что это собирательный образ русской души, «не исторический, а сегодняшний, современный». Эта картина будет не последней. художники планируют превратить трассу в самую большую в России выставку уличного искусства.

Ранее православные граффити появились на улицах города Далматово Курганской области. Сделать селфи на их фоне считается доброй приметой, сообщает пресс-служба главы региона. Над граффити работали профессиональные художники из Свердловской и Тюменской областей. Они выполнены специальными красками, устойчивыми к погодным изменениям и выцветанию, сообщило ИА Nation News.