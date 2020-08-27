Трассу «Таврида» официально открыли в Крыму

В четверг, 27 августа, президент Владимир Путин официально открыл движение на трассе «Таврида». Дорога соединяет Керчь и Севастополь.

Новую трассу уже успел оценить Владимир Путин. Они лично присутствовал на церемонии открытия, сообщает ТАСС. В ходе общения Путина с рабочими выяснилось, что трассу строили в течение трех с половиной лет, но строительные работы успели завершить раньше на четыре месяца.

Российский лидер, проехав по трассе, предложил организовать съезды с трассы к морю, сообщает канал «Россия 24».

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что новая трасса «заслуживает самой высокой оценки».

Строительство трассы «Таврида» началось в 2017 году. Состоит дорога из четырех полос. На строительство трассы было потрачено 140 миллиардов рублей. По предварительным подсчетам, от Керчи до Симферополя по ней можно доехать за два часа.

Ранее замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев сообщил, что для создания экологической инфраструктуры на трассе «Таврида» соорудят лесополосы.