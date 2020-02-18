Половина новой дороги будет заасфальтирована, другая — в щебне. Работы почти закончены. Строителям осталось пройти 70-километровый участок.

Мост через реку Пур в районе поселка Уренгой готов примерно на 60%. Все опоры конструкции выведены из воды, восемь из 11 полностью готовы. Длина моста составит более километра, с подходами — 2700 метров.

Помимо этого дорожники планируют отремонтировать и построить около 400 км дорог на Ямале.