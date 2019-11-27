Разгрузили Ленинградку и снизили смертность. Почему трасса М11 так важна для Подмосковья

Президент России Владимир Путин открыл трассу М11 Москва — Санкт-Петербург. После этого началось совещание, посвященное запуску дороги. На нем губернатор Андрей Воробьев рассказал, чем скоростная дорога полезна для Московской области.

«Платная трасса позволяет увеличивать пассажиропотоки. Шереметьево — аэропорт номер один страны. Сейчас пассажиропоток под 50 миллионов. Это рабочие места, налоги, это стратегически важно для нас», — отметил губернатор Подмосковья.

Вторым преимуществом он назвал снижение смертности на Ленинградском шоссе. Этого удастся добиться благодаря тому, что водители грузовиков начнут все больше и больше уходить именно на платную дорогу. Таким образом смертность на этой дороге снизится на 15-16%.

«Третья тема, которая волновала огромное количество людей, это когда Ленинградка — самая загруженная трасса страны — проходит через города: Химки, Солнечногорск и Клин. Это, конечно, тяжелое ощущение, когда беспрерывной поток и днем, и ночью идет по трассе», — рассказал Воробьев.

М11 поможет разгрузить шоссе и уменьшить количество проезжающих автомобилей, так как появилась альтернатива. «Раньше бывало так, что в Шереметьево можно было прилететь, час-два-три потратить на полет и примерно столько же потратит на выезд на Ленинградку», — подчеркнул он.

Также губернатор в числе преимуществ новой трассы упомянул созданные рядом с ней индустриальные парки. Уже открылся завод Mercedes, который расположился как раз на территории, которая прилегает к трассе. А в октябре начал работать самый большой логистический комплекс — Леруа Мерлен.

«И сегодня у нас большие заявки на огромные логистические комплексы, которые строятся на прилегающей территории. Для нас, конечно, это имеет колоссальное социальное и экономическое значение», — добавил губернатор.

Кроме того, немаловажным является и туристический поток, который постоянно растет. Развитие туризма зависит и от комфорта, поэтому подобные новые маршруты имеют большое значение.

«Спасибо за ту дирекцию, которую вы в 2012 году создали по развитию Московского транспортного узла. Если бы то решение не было принято, мы бы, конечно, просто задохнулись. Сейчас переезды и новые трассы позволяют нам развивать территорию. Спасибо большое», — поблагодарил Андрей Воробьев главу государства на совещании.

Официальное открытие скоростной трассы М11 прошло 27 ноября в Петербурге. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, который дал старт движению машин. Глава государства отметил, что новая дорога поможет развитию экономики и регионов. Кроме того, по М11 можно ехать со скоростью до 150 километров в час, а это значит, что машины будут ехать быстрее, а экология получать меньший вред.