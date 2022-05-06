Трасса «Кола» в Ленинградской области будет перекрыта 11 мая

В Ленинградской области на трассе Р-21 «Кола» на 40+162 километре будет перекрыто движение. Его планируют закрыть на 45 минут из-за разводки Ладожского моста, написали «Невские новости».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что ограничения будут действовать с 15:00 до 15:45.

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования», — сообщил начальник территориального ситуационного центра организации Илья Пузыревский.

Он добавил, что во время разводки моста вверх по реке будет перемещаться яхта «Ливадия».