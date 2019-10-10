Транзит нефти из России через Украину увеличился в сентябре до 1,3 млн тонн
В сентябре 2019 года транзит российской нефти через территорию Украины увеличился на 13,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу «Укртранснефти».
По данным информагентства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года транзит российской нефти через Украину в европейские страны вырос до 1,345 миллионов тонн.
Для украинских потребителей объем транспортировки нефти в прошлом месяце увеличился до 236 тысяч тонн. За последние шесть лет это рекордный показатель транспортировки нефти на НПЗ.
Уточняется, что 11 мая «Укртранснефть» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС после того, как европейские партнеры подтвердили свою готовность принимать топливо.