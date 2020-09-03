Трансвеститы пришли поддержать Ефремова. Видео

Группа мужчин, переодетых в женщин, появилась сегодня возле здания Пресненского суда Москвы. Там сегодня начались прения сторон по делу Ефремова. Трансвеститы выступили за прозрачность суда над актером. Их сняли на видео.

«Если он виноват, он понесет наказание, мы за честность, за прозрачность судебных действий. Если Михаил виновен, он понесет наказание», — приводит сайт телеканала их слова.

3 сентября в суде начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. «360» ведет прямую трансляцию от здания Пресненского суда столицы. Актер сделал заявление и признал свою вину, хотя раньше все отрицал и ссылался на проблемы с памятью.

Пьяный Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он выехал на встречку и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя несколько часов умер от травм. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Сегодня государственное обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для него.