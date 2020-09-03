Трансвеститы пришли поддержать Ефремова. Видео
«Если он виноват, он понесет наказание, мы за честность, за прозрачность судебных действий. Если Михаил виновен, он понесет наказание», — приводит сайт телеканала их слова.
3 сентября в суде начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. «360» ведет прямую трансляцию от здания Пресненского суда столицы. Актер сделал заявление и признал свою вину, хотя раньше все отрицал и ссылался на проблемы с памятью.
Пьяный Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня в центре Москвы. Он выехал на встречку и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который спустя несколько часов умер от травм. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Сегодня государственное обвинение назовет наказание, которое считает справедливым для него.