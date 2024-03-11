Общество 11 марта 2024, 18:57 Транссибирский Арт-фестиваль откроется в Новосибирске 20 марта

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В Новосибирске 20 марта стартует 11-й Транссибирский Арт-фестиваль, участие в котором примут музыканты с мировым именем. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Для зрителей подготовили программу с концертами камерной и симфонической музыки. Участие в фестивале примет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

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Отмечается, что на торжественном открытии со вступительным словом выступит народный артист России Константин Хабенский. Арт-фестиваль продлится в Новосибирске до 7 апреля.