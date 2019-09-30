В Екатеринбурге стилиста-транссексуала Марту Катастрофу выгнали из госпиталя для ветеранов. Парикмахер рассказала, что главный врач знал о ее ориентации, но после звонков хейтеров решил избежать скандала.

«Начали раздаваться звонки от моих многочисленных хейтеров. Потому что я сообщала сама в соцсетях, искала парикмахеров бесплатных ко дню пожилого человека, чтобы они приехали в этот госпиталь бесплатно. Так как никто не откликнулся, я поехала туда сама. Люди из соцсетей знали, что я там буду, и решили оборвать трубки главврача. Изначально он был согласен на все, но под натиском общественности решил, что ему это не надо, что это пахнет каким-то скандалом, и меня попросили удалиться или принять более, на их взгляд, подобающий облик, то есть умыться, надеть штанишки и кроссовочки. На каблуках, видимо, было неприемлемо», — рассказала Марта Катастрофа «360».

По ее словам, ей нравится заниматься благотворительностью и она любит пенсионеров, поэтому она решила принять участие в этой акции. Как Марта сообщала в соцсетях, госпиталь искал стилистов, парикмахеров, визажистов и фотографов, но самыми отзывчивыми оказались последние. В итоге ей пришлось самой отправиться в госпиталь, где она проработала два дня, пока ей не указали на выход.

«Я крутой парикмахер, я поехала туда. Я всех покрасила, постригла, кого успела. Мы смеялись, женщины делились со мной, между прочим, проблемами этого госпиталя, что по нормам должен быть сыр, творог и масло, а им сейчас дают только масло. Обсуждали с бабушками бытовые темы, смеялись по поводу пенсионеров, стариков и так далее. Все было весело и культурно, замечательно», — поделилась Марта впечатлениями от акции.

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Несмотря на то, что она считает, что ее права как человека в данном случае нарушили, Марта Катастрофа не собирается устраивать дальнейших разбирательств. По ее словам, началась новая неделя, а с ней и новые проекты. Кроме того, она поделилась, что подобные случаи происходят с ней в Екатеринбурге не в первый раз.

«Помню, года два или три назад в Екатеринбурге, в магазине сантехники, повесили объявление, что лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией вход в магазин запрещен. Естественно, я оделась поярче и пошла, прихватив с собой журналистов, разобраться в этой ситуации. Этот магазин до сих пор существует. Но бумажку убрали. Я женщина смелая, я люблю все эти вещи», — рассказала Марта.

Она опубликовала в соцсетях видео, судя по которому пенсионеркам очень нравилась ее работа.

Изгнание из госпиталя транссексуала прокомментировал и главный врач Олег Забродин. Как он заявил ЕАН, в первый день Марта Катастрофа пришла в госпиталь красить и стричь пенсионеров в обычной одежде, поэтому ее выгнали только во второй. По словам Забродина, в госпитале находятся люди, которые брали Берлин, и с ними нельзя так обращаться. Теперь он закроет учреждение для всех журналистов и волонтеров.