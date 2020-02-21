Транспортный налог на старые авто могут увеличить

Министерство промышленности и торговли РФ захотело повысить со следующего года транспортный налог на машины экологического класса «Евро-3» и ниже.

Как правило, машины этих классов выделяю больше вредных выхлопов. При этом в ведомстве уточнили, что повышение будет касаться только коммерческого транспорта.

Как написала газета «Коммерсант» со ссылкой на замглавы Минпромторга Александра Морозова, законопроект скоро направят в Минтранс.

Из зарегистрированных в России более 60 миллионов транспортных средств, класса «Евро-0» — 2,1 миллиона штук, первого — 651,5 тысяч машин, второго — 2,6 миллиона, а «Евро-3» — 4,8 миллионов. Более, чем 14,3 миллионам вообще не присвоен никакой класс.

Ранее сообщалось, что зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов выступил за регистрацию экологического класса транспортных средств.