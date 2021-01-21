Транспортный налог на экологичные автомобили захотели отменить в России
Как сообщили «Известия» со ссылкой на представителя ведомства, специалисты сейчас изучают возможность выплаты субсидии покупателям машин с объемом двигателя до одного литра.
«Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств», — рассказали в министерстве.
Если эту идею реализуют, то потребление условного топлива сократится в России на 11 миллионов тонн в год, что снизит выброс парниковых газов.
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев заявил, что поддерживает эту инициативу. По его словам, в качестве меры поддержки владельцев автомобилей на газу в некоторых регионах транспортный налог уже снизили или вообще отменили. Парк экологичного транспорта из-за этого растет.
В Московской области владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога до 2024 года.