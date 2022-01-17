Транспортный коллапс случился на Сахалине из-за снегопада

В некоторых районах Южно-Сахалинска наступил транспортный коллапс. Причиной тому стал сильный снегопад, из-за которого многих людей перевели работать удаленно, написал ОТР.

На улицах в круглосуточном режиме работают более полутора сотен грейдеров и бульдозеров. Коммунальные службы первым делом пытаются вытащить из-под сугробов припаркованные автомобили. Смены у сотрудников длятся по 14 часов.

«Мы начали с девяти утра, вытаскивали все автомобили, вытащили под сугробами, потом начали расчистку и вывозим снег», — сообщила председатель территории общественного самоуправления Татьяна Хван.

По данным синоптиков, циклон принес в регион двухмесячную норму осадков. Из-за обильного снегопада на три дня остановил свою работу местный аэропорт, вылететь не смогли более 2000 человек.

Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Постепенно начали курсировать городские автобусы. Также восстановлена работа переправы Холмск — Ванино.