Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры. Говорят, что это хорошо

Правозащитник, социолог Лилия Насакина уверена, что разрешить сотрудникам транспортной полиции использовать электрошокеры абсолютно правильное решение.

«Я считаю, что их нужно снабжать не только электрошокерами, но и нужно полностью пересматривать все инструкции на предмет применения любого оружия. С чем мы сейчас сталкиваемся — наши правоохранители боятся лишний раз применить огнестрельное оружие, даже находясь в критической ситуации. Когда они видят, что на кону их собственная жизнь. Потому что идет жесткая регламентация их участия», — рассказала она в беседе с «360».

Насакина отметила, что такого строгого контроля за использованием правоохранителями оружия нет ни в Европе, ни в Америке. Там полицейские могут стрелять на поражение при любой угрозе.

По мнению правозащитника, в России с этим гораздо сложнее. Даже в обществе совсем иное отношение к гибели правоохранителей — люди часто говорят, что они знали, на что шли, когда выбирали работу.

Насакина уверена, что это абсолютно правильная мера, потому что она позволит полицейскому не ранить нарушителя порядка, а временно его обездвижить. Электрошокер поможет правоохранителям изолировать дебошира от угрозы окружающим и самому себе. Особенно, если он находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Собеседница прокомментировала и недавнюю ситуацию, во время которой использование электрошокера привело к смерти человека. Столь необычным способом сотрудники ППС попытались разбудить уснувшего в такси пассажира, однако в результате Дмитрий Харченко умер. Неизвестно, что именно стало причиной его смерти, однако сотрудников уволили и арестовали за превышение должностных полномочий. Мать погибшего мужчины уверена, что они не имели права применять электрошокер к ее сыну, даже если не он стал причиной его гибели.

В связи с этим многие пользователи забеспокоились из-за вступления в силу нового закона. Они боятся, что полицейские начнут быть шокерами всех нарушителей подряд — даже тех, кто не представляет угрозы для окружающих.

Лилия Насакина уверена, что нельзя все ситуации обращать под одну гребенку.

За то, что неправомерно использовали электрошокер, они (сотрудники ППС — прим. ред.) понесут ответственность. Но когда вы понимаете, что данная ситуация может спасти массу людей… Потому что наши правоохранители обеспечивают безопасность, поэтому они могут изолировать агрессивного человека, который может нанести ущерб не только себе, но и окружающим — зачастую, обычным гражданским Лилия Насакина.

Собеседница отметила, что СМИ всегда освещают подобные происшествия, однако гораздо меньше внимания уделяют обратным ситуациям.

«Когда происходят вот такие события, они очень хорошо афишируются и все о них знают. Но когда происходит ситуация, когда наши правоохранители жертвуют свои жизни, чтобы обеспечить безопасность, они в меньшей степени, скажем так, имеют такой резонанс. Поэтому с этой ситуацией нужно однозначно работать», — заключила правозащитник.