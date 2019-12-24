Транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Наземный транспорт, метро и МЦК в Москве будут работать всю новогоднюю ночь. Проезд сделают бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

О графике движения общественного транспорта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный», — уточнил Собянин.

Он заметил, что с 1 по 8 января бесплатными будут и уличные парковки. Те из них, что оборудованы шлагбаумами, работают по действующим тарифам.

Мэр Москвы напомнил, что некоторые столичные улицы перекроют для гуляний. Сергей Собянин попросил учитывать этот факт при выборе оптимального маршрута. Подробная информация об изменении движения размещена на официальном портале мэра и правительства столицы.

К слову, за месяц пассажиропоток на автобусах до станций МЦД в Подмосковье вырос на 5%. Общественный транспорт следует по 248 маршрутам.