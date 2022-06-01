Трансплантолог Каабак рассказал, как в России обстоит ситуация с трансплантацией органов

Трансплантолог Михаил Каабак рассказал, что в России пересадка органов развита недостаточно хорошо. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Он отметил, что недоработки в этой сфере есть даже на законодательном уровне. Например, никто не следит за состоянием пациентов, которым сделали пересадку. При этом подобных операций ежегодно совершается около двух-трех тысяч.

«Никто толком не знает, чем заканчиваются эти операции, потому что нет регистров, которые позволяли бы отслеживать судьбу этих пациентов», — рассказал Каабак.