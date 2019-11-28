Трансплантолог Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки

Врачи выписали годовалую Настю Орлову из стационара, ожидавшую операции по пересадки почки. Она была пациенткой уволенного трансплантолога Михаила Каабака, который рассказал, что после его ухода девочке был необходим каждодневный гемодиализ. Амбулаторно помочь такому пациенту нельзя, поэтому ребенок скончался.

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«Она была выписана из стационара. Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии. Смерть у нее, скорее всего, сердечная, из-за кардиомиопатии», — сказал Каабак «Интерфаксу».

Он пояснил, что девочке в октябре делали ЭКГ и врачи диагностировали тяжелую форму кардиомиопатии. Ребенку нужен был «интенсивный ежедневный гемодиализ», а такие пациенты не «амбулаторные».

Перед этим хирургу задали вопрос, повлияло ли его увольнение из больницы на смерть годовалой Насти.

«Конечно, она могла умереть во время или после операции, но это не значит, что таких детей не надо оперировать <…> Это тяжелые дети, им нужно давать шанс», — отметил трансплантолог.

Каабака добавил, что девочка была в списке детей, нуждающихся в срочном проведении операции. Документ передавали в Минздрав.

Пересадить почку Насте должны были в октябре или ноябре, но родителям девочки сказали, что она должна набрать вес. Михаил Каабака проводил подобные операции детям до шести килограммов, что не делал больше никто в стране. Но хирурга уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей.