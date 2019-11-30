Трансплантолог Каабак назвал число детей, которые ждут пересадки почек

«У нас должны были быть прооперированы до конца 2019 года 17 детей, когда нас увольняли. Одного ребенка прооперировали в институте Шумакова, один ребенок умер. Осталось 15 детей», — рассказал Каабак. Врач подчеркнул, что до конца года провести все 15 операций не получится. Он уверен, что большая часть младенцев не пострадает, если операцию перенесут на начало 2020 года.

Ранее Каабака и его коллегу Надежду Бабенко отстранили от работы в НЦДЗ. Трансплантолог — единственный в стране специалист, который занимается пересадкой почек грудным детям весом до 10 килограммов.

После встречи с Каабаком министр здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась, чтобы врач вернулся на работу в Научный центр здоровья детей. В 2014 году против него возбудили уголовное дело из-за использования во время трансплантации препарата «Алемтузумаб». По результатам повторной проверки оказалось, что в применении этого лекарства нет ничего противозаконного.