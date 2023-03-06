Общество 06 марта 2023, 17:40 Transparеncy International признали нежелательной организацией в России Генпрокуратура назвала Transparеncy International нежелательной в России организацией

Читать 360tv в

Генеральная прокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России организацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Министерство юстиции в 2015 году внесло ее российское отделение в список НКО-иноагентов.

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Реклама

Ведомство установило, что деятельность данной организации выходит за рамки декларированных целей и задач, поэтому Минюсту поручено внести организацию в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Реклама

Ранее по той же причине Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность литовской неправительственной организации «Лига свободных наций».

За сотрудничество с нежелательной организацией в России кроме административных штрафов человеку грозит лишение свободы до четырех лет. При этом санкции распространяются и на тех, кто лайкает и распространяет ее материалы или оказывает ей финансовую поддержку.