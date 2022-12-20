Общество 20 декабря 2022, 10:26 «Транснефть» нарастила экспорт малосернистой нефти через порт Новороссийска Глава «Транснефти» заявил о росте экспорта через порт Новороссийска до 40 млн тонн РИА «Новости»

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«Транснефть» реализовала крупный проект по расширению мощностей Новороссийского порта, нарастив экспорт малосернистой нефти до 40 миллионов тонн, заявил президент компании Николай Токарев в эфире «России 24». В планах — увеличить экспорт до 52 миллионов тонн.

«В этом году мы нарастили мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн, это тоже очень большой объем, серьезная задача, которую удалось решить», — подчеркнул Токарев.

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Вторым этапом проекта станет увеличение экспорта до 52 миллионов тонн. По словам главы «Транснефти», компания занимается этим в плановом порядке. Реализации не помешают меняющиеся внешние условия.

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«Работы эти ведутся, они уже запущены были в прошлом году», — пояснил он.

Ранее Токарев сообщил о получении заявок на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши, хотя ранее эти страны заявляли, что с 1 января хотят отказаться от поставок.