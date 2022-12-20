20 декабря 2022, 10:26
«Транснефть» нарастила экспорт малосернистой нефти через порт Новороссийска
Глава «Транснефти» заявил о росте экспорта через порт Новороссийска до 40 млн тонн
«Транснефть» реализовала крупный проект по расширению мощностей Новороссийского порта, нарастив экспорт малосернистой нефти до 40 миллионов тонн, заявил президент компании Николай Токарев в эфире «России 24». В планах — увеличить экспорт до 52 миллионов тонн.
«В этом году мы нарастили мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн, это тоже очень большой объем, серьезная задача, которую удалось решить», — подчеркнул Токарев.
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Вторым этапом проекта станет увеличение экспорта до 52 миллионов тонн. По словам главы «Транснефти», компания занимается этим в плановом порядке. Реализации не помешают меняющиеся внешние условия.
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«Работы эти ведутся, они уже запущены были в прошлом году», — пояснил он.
Ранее Токарев сообщил о получении заявок на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от Германии и Польши, хотя ранее эти страны заявляли, что с 1 января хотят отказаться от поставок.
Нефть
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