«Транснефть» анонсировала возобновление транзита по «Дружбе»

В 16:00 «Транснефть» запланировала возобновить транзит по трубопроводу «Дружба», рассказал РИА «Новости» советник президента компании Игорь Демин. По южной нитке нефтепровода топливо поставляют в направлении Словакии и Венгрии.

По словам собеседника агентства, специалисты проводят подготовку к началу работы.

«Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку (нефтепровода „Дружба“ — прим. ред.) „Михалки — Броды“ в 16:00», — заявил Демин. Он уточнил, что при штатной работе первыми нефть получат в Словакии, затем — в Венгрии.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT предположил, что стороны смогут найти компромисс по транзиту российской нефти в Европу. Он подчеркнул, что проблемы с поставками нефти создают дополнительный стресс из-за нехватки газа в регионе.

Транзит приостановили по решению «Укртранснафты». «Транснефть» не смогла оплатить ее услуги из-за действия антироссийских санкций.