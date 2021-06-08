Трансляцию премии «Муз-ТВ» проверят на предмет гей-пропаганды

На афишах премии «Муз-ТВ» организаторы указали ограничение «6+». Пользователи Сети после трансляции не усмотрели в ней того, что было бы правильно показывать детям, из-за некоторых звезд. После этого Роскомнадзор решил провести проверку на предмет запрещенной в стране гей-пропаганды.

«Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала „Муз-ТВ“ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре предложили проверить не только запись трансляции, но и само мероприятие на соответствие нормам действующего законодательства.

Премия «Муз-ТВ» прошла 4 июня. На церемонии несколько интернет-знаменитостей появились в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава появились перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин. Накануне телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу высмеял эпатажные костюмы некоторых участников премии «Муз-ТВ».