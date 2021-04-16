Трансляцию порно в нижегородском парке назвали попыткой привлечь внимание к неработающему туалету

Трансляция порно в туалете в парке Нижнего Новгорода могла быть своеобразным вызовом властям, заявила в беседе с «360» директор компании-установщика ООО «Спектр-НН» Ирина Карпюк. По ее мнению, кто-то из местных жителей хотел привлечь внимание к проблеме неработающих туалетов в городе.

Предпринимательница подчеркнула, что никакого отношения к этому модулю ее компания уже не имеет. После установки туалет два месяца работал за ее счет. Потом она под роспись передала ключи администрации Советского района. С тех пор модуль полтора года просто стоит в парке и не работает, утверждает собеседница «360». К электричеству его подключили, чтобы избежать поломки внутреннего сантехнического оборудования.

«Объект уже сдали. Я не знаю, у кого из третьих лиц есть от него ключи», — подчеркнула она.

По ее мнению, утверждать точно, что это не был монтаж, нельзя. Сомнения у директора компании вызвало то, что изображение на экране то приближали, то отдаляли. По еще одной версии — на экран туалетного модуля наложили планшет.

В конце концов Карпюк призналась, что в принципе не понимает, почему вокруг это истории возник такой шум.

«Я пыталась свести все на нет… У меня вопрос, почему не было такого резонанса, когда у меня в школе у ребенка во время зума тоже запустили четкое порно», — поинтересовалась она.

По ее словам, этот инцидент произошел в школе № 20 Нижнего Новгорода. Другие детали Карпюк уточнять не стала.

Кадры транслирующего порно туалета в парке Нижнем Новгороде ранее были опубликованы в Telegram-канале Hue. В администрации Советского района накануне заявили, что туалетный модуль ничего не показывал, но на всякий случай его отключили от сети.