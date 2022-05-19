Трансляцию марафона «Новые горизонты» за 2 дня посмотрели более 70 миллионов раз

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», проходит в России. За два дня трансляции он набрал более 70 миллионов просмотров.

Как сообщила пресс-служба общества «Знание», в рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где уже выступили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минтранса РФ Виталий Савельев и другие первые лица государства.

Также на мероприятии можно было услышать уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук, актера, депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

В рамках марафона поднимались вопросы патриотизма, финансового суверенитета страны, добровольчества, развития онлайн-торговли, импортозамещения и другие темы.

«Ярким событием в программе марафона „Новые горизонты“ в Москве, на ВДНХ, стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников», — отметили в пресс-службе.

Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для школьников с девятого по 11-й класс, а также для учащихся первых–вторых курсов средних специальных учебных заведений. Общество «Знание» организовало это событие при поддержке Министерства просвещения РФ.

Федеральный марафон «Новые горизонты» проводится в России с 2021 года. Подробно с программой этого года можно ознакомиться на сайте мероприятия. Онлайн-трансляции доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», а также в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.