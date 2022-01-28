Трансгендера из Воронежа отправили в женскую колонию

В Белгороде преступнику мужского пола дали три года колонии общего режима за торговлю наркотиками. До судимости обвиняемый сменил пол с женского на мужской, поэтому в итоге его отправили в исправительное учреждение для женщин.

Уточнить исполнение приговора попросил начальник СИЗО, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Воронежа.

Изначально судебный вердикт вынесли в отношении мужчины. Суд установил, что обвиняемый сменил пол с женского на мужской, а в записи актов гражданского состояния внесли соответствующие изменения.

«Приговором суда Г. назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что решение врачебной комиссии о выдаче справки об изменении пола признали незаконным. Документы из ЗАГСа тоже оказались недействительными.

Советский районный суд постановил, что приговор подлежит исполнению по правилам отбывания лишения свободы женщинами.

Подсудимый, написал «MK», мотивом совершенного им преступления назвал высокую стоимость операции по смене пола.