Трансфузиолог Гапонова рассказала, можно ли заменить донорскую кровь на искусственную

Главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова объяснила, можно ли заменить человеческую кровь искусственной. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам специалиста, сегодня ученые активно ведут попытки разработать искусственные заменители крови. Однако эта работа связана не с нехваткой донорской крови, а с желанием предложить что-то новое.

В мире существуют успешные работы по выращиванию донорских эритроцитов и тромбоцитов в биореакторах, но в широкой практике не существует ни одного такого лекарственного препарата. Кровь и ее компоненты по-прежнему заготавливаются с помощью доноров.

Гапонова также отметила, что сейчас российские ученые активно занимаются разработкой иммунотерапии рака и иммунотерапии гематологических заболеваний.