Общество 07 июня 2023, 19:21 «Трансаммиак» сообщил о состоянии российской части трубопровода «Тольятти — Одесса» «Трансаммиак»: российская часть трубопровода «Тольятти — Одесса» в безопасном состоянии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» отсечена от украинской. Она исправна и находится в безопасности, заявили ТАСС представители компании «Трансаммиак».

Раздел трубопровода происходит в Белгородской области на российско-украинской границе. Украинскую часть трубопровода обслуживает украинское госпредприятие «Укрхимтрансаммиак».

Реклама

Транзит аммиака на территорию Украины остановили еще 24 февраля 2022 года. Российская часть аммиакопровода, которая принадлежит АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части. Ее постоянно контролируют службы компании, указали собеседники агентства.

«„Трансаммиак“ не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства», — подчеркнули в компании.

По данным Минобороны, украинские диверсанты подорвали участок аммиакопровода"Тольятти — Одесса» в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на ремонт может уйти от одного до трех месяцев при условии наличия доступа к поврежденному участку.