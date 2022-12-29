Общество 29 декабря 2022, 19:22 Трамвайные пути отремонтировали в трех районах Петербурга

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В Петербурге завершили реконструкцию трамвайных путей, которая затрагивала сразу три района города. Об этом сообщает издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как стало известно, ремонт завершился в Адмиралтейском и Василеостровском районах, а также на левом берегу Невского. Первый участок, где уже провели обкатку новых рельсов и пустили трамваи, стал отрезок путей на Наличной улице.

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Вскоре движение возобновится также по проспекту Обуховской обороны и набережной Обводного канала. Власти обещают запустить трамваи до конца этого года.

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