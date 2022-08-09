Трамвайное движение в Мариуполе планируют возобновить весной 2023 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что движение трамваев в Мариуполе планируют возобновить весной 2023 года. Он напомнил, что два города связывают побратимские отношения.

«Весной следующего года петербургские специалисты планируют возобновить <…> трамвайное движение», — сообщил в эфире «Радио России» Александр Беглов.

По его словам, автопредприятия города на Неве передадут Мариуполю 100 автобусов, 34 из которых уже прибыли на место и начали пассажироперевозки.

Одновременно специалисты из Московской области продолжают оказывать помощь в проведении восстановительных работ в ДНР, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Он обратил внимание, что сейчас идет активная подготовка объектов ЖКХ и энергетики, а также жилого фонда к новому отопительному сезону. На месте в Мариуполе работает Московская областная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), специалисты которой помогают Фонду развития территорий готовить дома к зиме.

Ранее правительство РФ закрепило за Подмосковьем несколько районов в ДНР, где интенсивно идут восстановительные работы.