Трамвай с изображением Александра Невского появится на улицах Петербурга

В Санкт-Петербурге с понедельника, 13 сентября, будет запущен специальный трамвай с изображением Александра Невского. Этот проект подготовило правительство города вместе с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и «Горэлектротрансом», написал «Петербургский дневник».

«В честь 800-летия со дня рождения князя „Петербургский дневник“ подготовил несколько специальных проектов, которые должны понравиться горожанам. Ими мы хотим привлечь внимание наших читателей, в том числе и молодежи, к этой исторической фигуре», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Брендированный трамвай будет курсировать по маршруту № 3 вплоть до декабря. Пассажиры этого транспорта смогут познакомиться со специальным номером газеты, который посвящен Александру Невскому.