15 апреля 2023, 11:55
Трампа и Маска пригласили приехать в Крым
Глава парламента Крыма Константинов пригласил посетить полуостров Трампа и Маска
Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил приехать на полуостров бывшего американского президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим», — сказал он.
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По словам Константинова, экс-глава Белого дома приедет в Крым одним человеком, а уедет совершенно другим.
Ранее глава парламента Крыма предложил способ урегулирования конфликта на Украине. К числу самых реалистичных вариантов мирного завершения противостояния он отнес политическое самоопределение регионов страны.
По мнению Константинова, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны уйти под контроль России, но при этом могут остаться независимыми и не входить с состав РФ.
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