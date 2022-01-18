Трамп заявил, что США «катятся в ад»

При нынешнем руководстве Соединенные Штаты Америки «катятся в ад». Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп на первом в году предвыборном митинге.

Трампа спросили, каково его главное послание людям.

«Это послание любви. Я имею в виду, наша страна катится в ад», — заявил Трамп. Он объяснил, что из-за партии демократов США потеряли энергетическую независимость. В настоящее время, по его словам, страна зависит от ОПЕК и России.

«Если вы помните, заправка автомобиля стоила 1,9 доллара за галлон, а теперь доходит до 6–7 долларов. В Калифорнии — более семи долларов», — добавил политик.

Также он заявил, что Республиканская партия на предстоящих выборах в ноябре постарается занять численное большинство в палате представителей.

45-й президент США Трамп руководил страной с января 2017 по январь 2021 года.

Политик ранее заявил, что при власти в США ему удавалось наладить диалог с РФ и КНР. Он уверен, что американские политики с помощью ложной информации о России усложняли работу администрации Соединенных Штатов, пишет RТ.