Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Дональд Трамп заявил, что США под управлением демократов катятся в ад
При нынешнем руководстве Соединенные Штаты Америки «катятся в ад». Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп на первом в году предвыборном митинге.
Трампа спросили, каково его главное послание людям.
«Это послание любви. Я имею в виду, наша страна катится в ад», — заявил Трамп. Он объяснил, что из-за партии демократов США потеряли энергетическую независимость. В настоящее время, по его словам, страна зависит от ОПЕК и России.
«Если вы помните, заправка автомобиля стоила 1,9 доллара за галлон, а теперь доходит до 6–7 долларов. В Калифорнии — более семи долларов», — добавил политик.
Также он заявил, что Республиканская партия на предстоящих выборах в ноябре постарается занять численное большинство в палате представителей.
45-й президент США Трамп руководил страной с января 2017 по январь 2021 года.
Политик ранее заявил, что при власти в США ему удавалось наладить диалог с РФ и КНР. Он уверен, что американские политики с помощью ложной информации о России усложняли работу администрации Соединенных Штатов, пишет RТ.