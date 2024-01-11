Общество 11 января 2024, 17:37 «Трамп спровоцировал эрекцию». Конгрессвумен Джаяпал оговорилась на заседании Конгрессвумен Джаяпал случайно сказала, что Трамп «вызвал эрекцию» Mandel Ngan — Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Представительница конгресса Прамила Джаяпал оговорилась, заявив, что бывший президент страны Дональд Трамп «спровоцировал эрекцию». Об этом сообщил канал Fox News.

Она выступила на заседании юридического комитета палаты представителей, где обсуждали ситуацию с сыном президента США Хантером Байденом. Сейчас перед американскими политиками стоит вопрос, стоит ли обвинять его в неуважении к конгрессу за неявку по повестке. Он должен был прийти туда для дачи показаний по делу об импичменте Джо Байдена.

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«Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но если мы собираемся говорить о вопиющих случаях, которые имели место быть или никогда не происходили, давайте скажем о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — заявила Джаяпал.

Она имела в виду, что Трамп спровоцировал бунт (insurrection), но случайно произнесла похожее по звучанию в английском языке слово «эрекция» (erection). Конгрессвумен сразу же поняла свою оплошность и пошутила, что об эрекции тоже поговорят.

Джо Байден, которого тоже обсуждали в конгрессе, часто делает странные заявления. В декабре он оговорился на церемонии награждения за вклад в американскую культуру.