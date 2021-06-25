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    25 июня 2021, 07:14

    Трамп призывал военных жестко подавлять протесты — CNN

    Екатерина Шамина

    Дональд Трамп во время своего президентства призывал военных к жесткому подавлению акций. Он предлагал стрелять в протестующих.

    Трамп призывал военных жестко подавлять протесты — CNN

    Об этом факте буде написано в готовящейся к публикации книге журналисты The Wall Street Journal Майкла Бендера, сообщил CNN.

    Журналист написал, что Трамп во время массовых акций протеста призывал военных «раскроить черепа» протестующим и «просто в них стрелять». Якобы Трамп говорил военным «стрелять по ногам, может быть в стопы». Республиканец, по информации телеканала, считал, что необходимо быть «жесткими» с демонстрантами.

    При этом якобы Трамп показывал сотрудникам совей администрации видео, где правоохранители применяют силу к протестующим и говорил, что так и нужно действовать.

    Бендер рассказал, что только один человек возражал Трампу. Это был председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    Книга Майкла Бендера поступил в продажу в июле этого года.

    Массовые протесты в США начались после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.