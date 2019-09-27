Трамп назвал журналистов «отбросами» и захотел найти стукача из Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, который сообщил подробности его беседы с главой Украины Владимиром Зеленским в Конгресс. Об этом он заявил вовремя закрытой для СМИ беседы с дипломатами, которая прошла в пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что встреча была закрытой для журналистов, слова Трампа попали в прессу. Организацией мероприятия занимался Белый дом, он же утверждал список гостей — ими должны были стать исключительно сотрудники постпредства США при ООН и их семьи. Однако там присутствовали множество других людей, а также было разрешено пользоваться гаджетами.

«Забыла сказать, что Путин наклонил Пизанскую башню». Обвинение Пелоси развеселило сенаторов Подробнее

«Я хочу знать, кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что это похоже на шпионаж. В общем-то, этот человек никогда не видел доклад, он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал… Они (люди, которые виновны в утечке сведений) практически шпионы», — цитирует слова президента агентство Bloomberg, которое получило видеозапись встречи.

Президент США отметил, что жалеет о том, как ослабло наказание «за шпионаж и государственную измену» по сравнению с тем, каким жестоким оно было раньше. Однако вдаваться в подробности он не стал, и не пояснил, о каком именно наказании ведет речь.

Он заявил, что считает больными тех людей, которые стоят за утеческой секретной информации.

«Мы на войне. Эти люди больны. Они больны», — сказал он.

Критике со стороны американского лидера подверглись и журналисты.

«Вы знаете этих животных в прессе. Они же животные. Одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы. Многие из них — отбросы», — заявил Трамп.

Не обошлось и без упоминания Джо Байдена и его сына ЗХантера. Трамп вновь обвинил политического оппонента в помощи сыну получить миллионы долларов «ненадлежащим образом», а затем обозвал его тупым.