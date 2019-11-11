Трамп назвал обогащение урана Ираном «очень плохим шагом»

Президент США Дональд Трамп считает «очень плохим шагом» решение Ирана обогащать уран. Эти действия негативно скажутся на отношениях Вашингтона и Тегерана, считает он.

Иран получил первый обогащенный уран Подробнее

«В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом», — написал Трамп в Twitter.

Хорошим шагом для Ирана, по его словам, будет возвращение Соединенным Штатам похищенного экс-агента ФБР Роберта Левинсона. Он пропал в Исламской Республике 12 лет назад,

Тегеран впервые отказался от ядерных ограничений в годовщину выхода Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. США разорвало сделку 8 мая 2018 года. А уже 8 мая 2019 года иранские власти объявили о первом этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Сначала отказ от выполнения некоторых пунктов ядерной сделки касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Тегеран превысил допустимый размер запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Уже 7 июля Иран заявил о начале второго этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Власти сообщили, что государство намерено обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Сейчас страна довела обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила разрешала доходить до 3,67%).В начале сентября стартовал третий этап отказа от выполнения обязательств по сделке. Тегеран объявил о работе с целым рядом центрифуг .

Бывший агент ФБР и сотрудник управления по борьбе с наркотиками Левинсон исчез на иранском острове Киш в 2007 году. Вашингтон считает, что американца арестовали правоохранительные органы Ирана. Однако Тегеран все отрицает.