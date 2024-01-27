Общество 27 января 2024, 19:14 Трагедия Ленинграда навсегда останется в истории России — Путин Путин назвал судьбу Ленинграда трагичной, но триумфальной Пресс-служба Кремля

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Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Участником мероприятия также стал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Среди почетных гостей — жители и защитники блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла.

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«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов, их жертвенный путь к Великой Победе», — подчеркнул Путин.

Президенты России и Белоруссии поучаствовали в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Главы двух государств возложили букеты красных роз к Вечному огню.

Также Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Именно там с первых дней блокады солдаты Красной армии сдерживали противника, который превосходил советских бойцов по численности.