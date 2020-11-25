«Трагедия для всего мира»: экс-футболист сборной СССР о смерти Диего Марадоны

Смерть известного футболиста Диего Марадоны — это трагедия для всех. Он был футболистом от бога, рассказал бывший футболист сборной СССР Игорь Беланов в беседе с «360». Беланов отметил, что трижды за свою футбольную карьеру играл с Марадоной.

«Великолепный футболист, конечно. <…> Футболист от бога, и это (его смерть — прим. ред.) действительно трагедия для всех. Я не думаю, что только для Аргентины, это трагедия для всего мира», — сказал Беланов. Он добавил, что не может поверить в случившееся.

Беланов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью аргентинского спортсмена и вспомнил, что за свою футбольную карьеру играл с Марадоной три раза: в Америке, в Англии и Франции.

«Он был жизнерадостный, веселый <…> футболист об бога. Он вел за собой команду, он был лидером, он показал себя на сумасшедшем уровне на чемпионате мира. Это трагедия. Это очень большая трагедия», — заключил бывший футболист сборной СССР.

Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. Последние дни он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Марадона восстанавливался после операции на мозге, которую ему провели 12 ноября.

За свою карьеру Диего Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. После ухода с поля он стал тренером национальной сборной Аргентины, а также успел поработать еще с рядом клубов. В прошлом году Марадона пришел в «Химнасию и Эсгриму». Это был его последний футбольный клуб.