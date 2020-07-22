Традиционный выпускной для московских школьников проведут 24 июля

Несмотря на переносы и ограничительные меры, столичные школьники все же смогут традиционно отпраздновать выпускной. Торжественный вечер пройдет в Парке Горького 24 июля.

«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать — показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького», — привел ТАСС слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что для выпускников подготовили хорошую праздничную программу. При этом во время мероприятия будут соблюдаться все меры безопасности. Помогать в проведении вечера будут 190 специалистов, из которых 100 человек — волонтеры. В ночь на 25 июля в парк будут пускать только школьников и сопровождающих с именными браслетами с QR-кодом.

«Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру. На входе будет установлено специальное оборудование — тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук, а всем участникам выдадут маски», — пояснила Ракова.

Всем гостям вечера будут раздавать бутилированную воду, а все поверхности в парке будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Для выпускников подготовили выступления популярных исполнителей, фотозоны, арт-лабиринт современного искусства, уличные театры и многое другое. Праздник начнется в 20:00 24 июля и завершится в 06:00.