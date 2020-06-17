Традиционные школьные выпускные пройдут в 12 регионах

Минпросвещения РФ заявило, что 12 регионов проведут очно выпускные у школьников. При этом 57 субъектов РФ сделают это в режиме онлайн.

Остальные склоняются к смешанному формату. Об этом сообщило РИА «Новости».

«[Есть] 15 регионов, которые определили очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию», — уточнил в комментарии ТАСС первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, очные выпускные уже начали проходить. Некоторые школы перенесли их на август. Глушко рассказал, что Общероссийский выпускной вечер проведут в онлайн-формате 27 июня.

Событие стартует в 12:00 в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе Mail.ru. Трансляция продлится до вечера. Знаменитый праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге также пройдет в этот раз в режиме онлайн. Им и завершится дистанционный выпускной.

После него школьники начнут сдавать ЕГЭ. Рособрнадзор заявил, что с этого года анализировать работы будущих студентов будут более тщательно. Обратят внимание даже на почерк ребенка.