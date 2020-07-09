Традиционные школьные линейки 1 сентября передумали отменять

Министерство просвещения одобрило проведение традиционных школьных линеек на 1 сентября, но с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр Сергей Кравцов.

Кравцов объяснил, что никто не собирается отказываться от традиционного формата школьных линеек, однако во время мероприятий все же будут использовать защиту от коронавируса.

«Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся», — пояснил министр.

При этом Кравцов не сказал, как будут проходить линейки. Неизвестно, будут ли они похоже на удаленные выпускные, которые провели для многих учеников в этом году.

О том, что школьники в будущем учебном году могут остаться без линеек на 1 сентября, министр сказал 8 июля. Тогда Кравцов заявил, что мероприятия пройдут в другом формате, однако ученики придут в школы в День знаний. Он также рассказал, что у всех школьников могут провести проверку знаний, которые были получены онлайн во время дистанционного обучения.