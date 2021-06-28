Впервые за два года в России не произойдет месячной дефляции по итогам августа и сентября. По словам аналитиков, цены на овощи и фрукты снизятся, но темпы инфляции останутся положительными за счет непродовольственных товаров и услуг.

«Мы не ожидаем дефляцию в этом году. Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) мы прогнозируем положительные темпы инфляции», — привела газета «Известия» слова главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

Аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный отметил, что обычно летом и осенью темпы инфляции минимальны. Но в этом году вряд ли удастся увидеть отрицательный месячный рост совокупного индекса потребительских цен. Он подчеркнул, что уменьшение стоимости может быть не очень быстрым даже по продовольствию. Это связано с ростом цен на мировых рынках.

При этом на непродовольственные товары отложенный спрос увеличивается. Особенно речь идет о стройматериалах, продажи которых взлетели на фоне повышения объемов ипотеки.

Не ожидает дефляции и макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, даже если продовольственные товары подешевеют, то снижение не сможет перебить инфляцию других позиций.