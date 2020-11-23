Традиционное путешествие Деда Мороза сократится из-за COVID-19

«В какие-то города он приедет лично, в каких-то встречи пройдут в формате „онлайн“», — пояснили в сообщении.

Отмечается, что Россия встретит Новый год без излишнего размаха по причине пандемии. С минувшей недели власти регионов стали вводить меры безопасности, которые затрагивают каникулы. В столице до 15 января рестораны, бары и клубы будут открыты до 23:00. Подобные ограничения ввели практически во всех городах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона сделают все возможное, чтобы местные жители хорошо отдохнули на каникулах. Губернатор также отметил, что в праздничные дни в Московской области будет много отдыхающих. В их числе гости, приезжающие из столицы. Он заявил, что убранство городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и выполнено на должном уровне.