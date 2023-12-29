29 декабря 2023, 16:14
«Традиционно доброе дело». Подмосковье исполнило желание мальчика из ДНР
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин вручил подарок мальчику из ДНР
Власти Московской области исполнили мечту трехлетнего мальчика из Донецкой Народной Республики. Ребенок стал участником Всероссийской акции «Елка желаний».
Новогодний подарок маленькому жителю ДНР вручил лично вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, который приехал с презентом домой к семье мальчика.
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Шар с желанием ребенка снял губернатор Московской области Андрей Воробьев на Государственном совете в Кремле, присоединившись к акции «Елка желаний».
«Традиционно доброе дело», — сказал глава Подмосковья.
«Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Вместе со всей Россией участвует и Подмосковье. Заместитель правительства, министр транспорта региона Алексей Гержик пообещал исполнить мечту мальчика из Донбасса и подарить ему ноутбук.
Дети
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Андрей Воробьев
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