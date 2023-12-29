Эксклюзив 29 декабря 2023, 16:14 «Традиционно доброе дело». Подмосковье исполнило желание мальчика из ДНР Вице-губернатор Подмосковья Хромушин вручил подарок мальчику из ДНР

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Власти Московской области исполнили мечту трехлетнего мальчика из Донецкой Народной Республики. Ребенок стал участником Всероссийской акции «Елка желаний».

Новогодний подарок маленькому жителю ДНР вручил лично вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, который приехал с презентом домой к семье мальчика.

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Шар с желанием ребенка снял губернатор Московской области Андрей Воробьев на Государственном совете в Кремле, присоединившись к акции «Елка желаний».

«Традиционно доброе дело», — сказал глава Подмосковья.

«Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Вместе со всей Россией участвует и Подмосковье. Заместитель правительства, министр транспорта региона Алексей Гержик пообещал исполнить мечту мальчика из Донбасса и подарить ему ноутбук.