Традиция с хлебом и солью для гостей переживет пандемию

Пандемия коронавируса не изменит традиционный для России ритуал встречи гостей. Хлеб и соль все также будут предлагать высоким гостям по приезде в регион или в страну из-за границы. В этом уверена доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС Нина Шевчук.

«Я далека от мысли, что кто-то действительно ест хлеб. Обычно хлеб отламывается, рукой делается традиционное движение в сторону солонки, и ломтик кладется рядом с хлебом», — привел ее размышления «Петербургский дневник».

Аналогию можно провести с поцелуями при встрече. В одних странах это касания щеками, в других — жаркие объятия и, действительно, поцелуи. На Кавказе предлагают рог с вином, многие берут сосуд в руки, но не пьют.

Символического жеста вполне достаточно, считает Шевчук. По этой причине страны будут оберегать свои традиции. Подобного рода ритуалы при встрече гостей привносят определенную атмосферу.

Однако сами международные мероприятия изменились из-за пандемии. Полностью в онлайне прошел Всемирный экономический форум. Саммит «Большой семерки» в июне уже запланирован в удаленном формате. Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменили. Как он пройдет в 2021-м, пока не понятно.

Онлайн будет чаще проникать в жизнь, заявила Шевчук. Поэтому организаторы больших форумов будут придумывать, как поддерживать связь со своей аудиторией.