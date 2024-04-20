Общество 20 апреля 2024, 10:03 Традиции проводить субботники в Москве исполнилось 105 лет Владимир Антропов

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Апрель — отличный месяц для благоустройства. В Москве традиционно проходят общегородские субботники. Этой традиции уже 105 лет — первая общественная уборка состоялась в апреле 1919 года на станции «Москва-Сортировочная». Инициатива быстро распространилась, и уже через год субботники стали официальными.

Владимир Антропов

Сегодня традиция проводить их соответствует набирающему обороты экотренду. С каждым годом субботники собирают все больше людей: например, на первый общегородской субботник в столице в 2024 году пришли почти миллион человек. Сейчас — вторая волна.

В Капотне к весенней уборке присоединились волонтеры и 150 сотрудников Московского НПЗ. Они привели в порядок прилегающую к заводу территорию.

НПЗ активно принимает участие в благоустройстве, озеленении Капотни. Мы ежегодно вместе с жителями приводим в порядок территории, высаживаем деревья. Помимо этого, по просьбам жителей реализуем и другие проекты, поддерживаем проекты в области спорта, образования. Федор Казанцев пресс-секретарь Московского НПЗ

Участники субботника признали: это самый простой и доступный способ поучаствовать в улучшении экологической обстановки в своем городе, регионе и стране. Облагородить территорию, по которой сам гуляешь или ходишь на работу, — уже важный вклад в общее дело.

Владимир Антропов

Субботники в Москве и Подмосковье продолжатся до 30 апреля. Присоединиться к ним можно в эти выходные. Инвентарь выдадут на месте, приносить с собой нужно только энтузиазм и хорошее настроение. И стоит выбрать комфортную одежду по погоде.