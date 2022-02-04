Традиции кровной мести, принятые в Чеченской Республике, не коррелируют с действующим законодательством Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привела kp.ru.

«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелирует с законодательством РФ», — заявил Песков.

Он добавил, что превыше любых традиций верховенство российского закона.

Песков не согласился с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля федерального правительства.

Ранее чеченский депутат Адам Делимханов пригрозил кровной местью семье бывшего верховного судьи республики Сайди Янгулбаева.

Его сыновей Ибрагима и Байсангура подозревают в создании и ведении оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, который был признан экстремистским чеченским судом.

Сейчас всех членов семьи обвиняют в распространении, оправдании и поддержке терроризма и экстремизма.