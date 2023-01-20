20 января 2023, 09:33
Toyota начала поставлять в Россию некоторые запчасти для автомобилей
«Известия»: Toyota возобновила поставки в Россию не подпавших под санкции запчастей
Автомобильный концерн Toyota в конце 2022 года начал поставлять в Россию запчасти, на которые не распространяются санкции. Вместе с тем дочерняя компания Toyota Motor разрешила дилерам ввозить запчасти, подпавшие под ограничения, по параллельному импорту, сообщили «Известия».
Издание опубликовало письмо компании партнерам, из которого следует, что с конца прошлого года Toyota Motor восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их техобслуживания. Помимо этого, для официальных дилеров был одобрен параллельный импорт.
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В пресс-службе Toyota Motor «Известиям» пояснили, что поставки некоторых деталей возобновили в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. В зависимости от ситуации наименование деталей и их количество меняются в каждой конкретной поставке.
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Компания Toyota приостановила работу в России в марте прошлого года. В июне «Общественная потребительская инициатива» подала иск к Toyota Motor. В заявлении ОПИ потребовала соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в стране.
Toyota Motor в суде предоставила доказательства, что занимается самостоятельным импортом деталей и предоставила таможенные декларации.
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