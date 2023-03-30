Общество 30 марта 2023, 04:09 Товары с Украины предложили убрать из российских магазинов Депутат Гусев предложил разработать меры по недопущению украинских товаров в магазины РФ Unsplash

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В России предложили создать рабочую группу, которая бы разработала меры по недопущению продажи в стране товаров украинского производства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

С предложение о создании такой группы Гусев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. Как отметил политик, российские торговые сети и маркетплейсы «часто не имеют возможности идентифицировать продукцию украинского происхождения». Кроме того, у них, по словам Гусева, не получается отличить «хорошие» украинские компании от «плохих». В этом, как считает политик, им должно помочь государство.

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В адресованном Мантурову депутатском запросе Гусев попросил поручить предоставить информацию о доле потребительских товаров украинского происхождения.

«Также предлагаю создать при Минпромторге рабочую группу, целью которой̆ будет разработка действенных мер для недопущения продажи подобных украинских товаров на территории России», — говорится в сообщении депутата.

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