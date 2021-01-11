Произведенные в России товары западных брендов предложили маркировать

В ФАС пояснили, что это решит проблему «двойных стандартов», когда качество одного и того же товара отличается в зависимости от того, идет оно на импорт или для внутреннего рынка.

«Это может быть фраза „Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС“», — привели пример в антимонопольном ведомстве.

Там отметили, что соответствующие поправки нужно внести в закон «О защите конкуренции». В ФАС считают, что потребители принимают во внимание репутацию иностранной компании. Но если качество продукции на российском рынке отличается от европейского, то это приводит к необоснованной конкуренции.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Поповичев заявил, что предложение ФАС избыточно, так как по законодательству Евразийского экономического союза все товары уже имеют маркировку, что они предназначены для продаже в ЕАЭС.

При этом в российском законодательстве нет понятия «качество». Эксперт пояснил, что производители меняют рецептуру своих товаров в зависимости от предпочтений населения той или иной страны. В качестве примера он указал разный состав моющего средства для посуды. В России оно смывается быстрее, так как граждане моют посуду проточной водой, а европейцы свои тарелки замачивают с целью экономии воды.